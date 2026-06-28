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الشرق الاوسط: ۳۸ نفر از جمله نمایندگان پارلمان و استانداران در عراق بازداشت شدند

الشرق الاوسط: ۳۸ نفر از جمله نمایندگان پارلمان و استانداران در عراق بازداشت شدند
کد خبر : 1805655
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روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک مسئول عراقی نوشت در عملیات بامداد امروز نیروهای امنیتی عراق برای مبارزه با فساد، ۳۸ نفر از جمله شماری از نمایندگان پارلمان و استانداران به ظن ارتباط با فساد بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک مسئول عراقی نوشت در عملیات بامداد امروز نیروهای امنیتی عراق برای مبارزه با فساد، ۳۸ نفر از جمله شماری از نمایندگان پارلمان و استانداران به ظن ارتباط با فساد بازداشت شدند.

یک مسئول عراقی گفت که نیروهای امنیتی عراق بر اساس اعترافات معاون بازداشت شده وزیر نفت، عملیاتی گسترده را برای مبارزه با فساد در بغداد و چند استان دیگر عراق اجرا کردند.

به گزارش الشرق الاوسط، در این عملیات که با همکاری سازمان مبارزه با تروریسم، ارتش عراق و نیروهای امنیتی اجرا شد، شماری از مسئولان سیاسی، دولتی، نمایندگان پارلمان و بازرگانان با حکم قضایی به ظن ارتباط با فساد و سوء استفاده از قدرت، بازداشت شدند.

یک مسئول عراقی تعداد بازداشت شدگان تاکنون را ۳۸  نفر اعلام کرد.

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