به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری عراق در مورد دستگیری‌های اخیر توضیحاتی ارائه داد و به نقل از یک منبع عالی رتبه اعلام کرد که تعدادی از افراد متهم به فساد بر اساس اعترافات معاون وزیر نفت، دستگیر شده‌اند.

این منبع گفت: «تعدادی از متهمان پرونده‌های فساد بر اساس اعترافات ‌عدنان الجمیلی‌، معاون وزیر نفت، دستگیر شده‌اند.»

وی خاطرنشان کرد: «این دستگیری‌ها شامل اعضای مجلس نمایندگان که مصونیت‌شان لغو شده و مقاماتی که نام‌شان در آن اعترافات ذکر شده است، می‌شود.»

این منبع خاطرنشان کرد که «نخست‌وزیر علی فالح الزیدی در تعقیب افراد فاسد و کسانی که در اختلاس بودجه دولتی دست داشته‌اند، تردید نخواهد کرد.»

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