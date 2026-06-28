خبرگزاری عراق:
افراد متهم به فساد بر اساس اعترافات معاون وزیر نفت دستگیر شدهاند
خبرگزاری عراق در مورد دستگیریهای اخیر توضیحاتی ارائه داد و به نقل از یک منبع عالی رتبه اعلام کرد که تعدادی از افراد متهم به فساد بر اساس اعترافات معاون وزیر نفت، دستگیر شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری عراق در مورد دستگیریهای اخیر توضیحاتی ارائه داد و به نقل از یک منبع عالی رتبه اعلام کرد که تعدادی از افراد متهم به فساد بر اساس اعترافات معاون وزیر نفت، دستگیر شدهاند.
این منبع گفت: «تعدادی از متهمان پروندههای فساد بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت، دستگیر شدهاند.»
وی خاطرنشان کرد: «این دستگیریها شامل اعضای مجلس نمایندگان که مصونیتشان لغو شده و مقاماتی که نامشان در آن اعترافات ذکر شده است، میشود.»
این منبع خاطرنشان کرد که «نخستوزیر علی فالح الزیدی در تعقیب افراد فاسد و کسانی که در اختلاس بودجه دولتی دست داشتهاند، تردید نخواهد کرد.»