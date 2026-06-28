ترامپ باید جنگ را سریعا متوقف کند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رو خانا»، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، گفت حملات ارتش این کشور به ایران «نقض آشکار قطعنامه اختیارات جنگی» است که کنگره این هفته تصویب کرد.

وی افزود: «ترامپ باید همین حالا این جنگ را متوقف کند. در غیر این صورت ما او را به دادگاه می‌کشانیم تا مجبور به انجام این کار شود.»

قطعنامه اختیارات جنگی روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا با رای ۵۰ به ۴۸ در سنا تصویب شد.

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