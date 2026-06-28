ترامپ با انتشار یک تصویر، اوباما را هدف گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ با انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی، عکس خود در ۲۰ سالگی را در کنار تصویری از باراک اوباما در ۱۸ سالگی قرار داد و بار دیگر به مقایسه خود با رئیس‌جمهور اسبق آمریکا پرداخت.

در این تصویر، ترامپ با لباس رسمی آکادمی نظامی نیویورک، ظاهری آراسته و منظم دارد و با لبخند مقابل دوربین ایستاده است. در مقابل، اوباما در تصویری مربوط به دوران نوجوانی خود در هاوایی، با کلاه حصیری و سیگاری در دهان دیده می‌شود.

عکس ترامپ مربوط به دوران تحصیل او در آکادمی نظامی نیویورک است؛ دوره‌ای که به گفته منابع مختلف، در فعالیت‌های ورزشی و نظامی مشارکت داشت. تصویر اوباما نیز به سال‌های نوجوانی وی در هاوایی بازمی‌گردد و سبک پوشش و ظاهر او را در آن دوران نشان می‌دهد.

ناظران معتقدند انتشار این تصویر با هدف القای تقابل میان دو چهره سیاسی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که ترامپ تلاش می‌کند خود را فردی منضبط، میهن‌دوست و هدفمند از دوران جوانی معرفی کند، در حالی که اوباما را با ظاهری غیررسمی و متفاوت به تصویر می‌کشد.

به باور تحلیلگران، این اقدام در ادامه استفاده ترامپ از تصاویر و مقایسه‌های بصری برای تقویت روایت سیاسی خود و برجسته‌سازی تفاوت‌های شخصیتی و ارزشی میان خود و رقبای دموکرات، به‌ویژه باراک اوباما، صورت گرفته است.

این پست همچنین در امتداد سلسله مطالبی ارزیابی می‌شود که ترامپ طی سال‌های اخیر در انتقاد از میراث سیاسی اوباما، از حوزه اقتصاد و سیاست خارجی گرفته تا مسائل شخصی، منتشر کرده است.

ترامپ در سال‌های گذشته بارها از چنین تصاویر و مقایسه‌هایی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، به‌ویژه حامیان خود، استفاده کرده است. تاکنون باراک اوباما و دفتر وی واکنشی رسمی به این پست نشان نداده‌اند.

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