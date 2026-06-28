صدرالحسینی در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
پیامد توافق اسرائیل و لبنان برای بیروت/آینده خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان
کارشناس مسائل منطقه گفت: این توافق میتواند زمینهساز افزایش تنشها و حتی درگیریهای داخلی میان گروهها و مذاهب مختلف لبنان شود و در نتیجه، بیثباتی این کشور را به برگ برندهای برای رژیم صهیونیستی تبدیل کند.
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه در تشریح ابعاد و دلایل انعقاد توافق اسرائیل و لبنان در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: با گذشت بیش از ۵۰ سال از تصویب قانون پارلمان لبنان مبنی بر ممنوعیت هرگونه گفتوگوی مقامات رسمی این کشور با اعضای رسمی رژیم صهیونیستی، در ماههای اخیر چهار دور نشست میان دولت کنونی لبنان و مقامات رژیم صهیونیستی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا برگزار شد. مهمترین پیامد این اقدام را باید پذیرش عملی دولت صهیونیستی از سوی دولت لبنان دانست؛ رخدادی که در طول تاریخ شکلگیری این رژیم، تاکنون برای هیچیک از دولتهای اسرائیل از سوی دولت لبنان حاصل نشده بود.
وی ادامه داد: بر این اساس، هر توافقی که در چارچوب این مذاکرات منعقد شود، قطعاً و یقیناً به سود ملت لبنان نخواهد بود. در بررسی مفاد این تفاهمنامه نیز باید گفت که متأسفانه، پیش از خروج نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی از خاک لبنان، دولت این کشور پذیرفته است که بخشهایی از جنوب و شرق رودخانه لیتانی در اختیار رژیم صهیونیستی باقی بماند. از این منظر، میتوان این موضوع را امتیازی مهم برای دولت بنیامین نتانیاهو در راستای پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» ارزیابی کرد. همچنین در این توافق تصریح شده است که خلع سلاح حزبالله باید توسط ارتش لبنان انجام شود و دولت لبنان نیز متعهد شده است که پس از اجرای این اقدام، رژیم صهیونیستی به مرزهای بینالمللی بازگردد. با این حال، همگان میدانند که نه امکان خلع سلاح حزبالله توسط ارتش لبنان وجود دارد و نه رژیم صهیونیستی، پس از ایجاد استحکامات جدید در خاک لبنان، تمایلی به عقبنشینی از این منطقه راهبردی خواهد داشت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: بر همین اساس، میتوان گفت دولت لبنان با همراهی رئیسجمهور این کشور، استقلال لبنان را بر سر میز مذاکره با رژیم صهیونیستی و با میانجیگری آمریکا قربانی کرده است. بهطور قطع، مردم لبنان در برابر آنچه خدشه به استقلال و تمامیت ارضی کشور خود میدانند، واکنش نشان خواهند داد؛ روندی که از روز گذشته نیز نشانههای آن آغاز شده است. یکی از مهمترین پیامدهای این تفاهمنامه، زیر سؤال رفتن استقلال و تمامیت ارضی لبنان است. همچنین این توافق میتواند زمینهساز افزایش تنشها و حتی درگیریهای داخلی میان گروهها و مذاهب مختلف لبنان شود و در نتیجه، بیثباتی این کشور را به برگ برندهای برای رژیم صهیونیستی تبدیل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که اشاره شد، احتمال عقبنشینی رژیم صهیونیستی تا مرزهای بینالمللی بسیار اندک و حتی دور از دسترس به نظر میرسد. از این رو، بار دیگر این مقاومت مردم لبنان و حزبالله خواهد بود که با اتکا به سلاح مقاومت، امکان خارج کردن نیروهای رژیم صهیونیستی از خاک لبنان را فراهم خواهد کرد. در خصوص احتمال ازسرگیری درگیریها نیز باید گفت که در حال حاضر، رژیم صهیونیستی بهصورت نسبی متعهد به عدم انجام حملات نظامی شده است، اما با وجود این، از زمان امضای این توافق در واشنگتن، موارد نقض آتشبس از سوی این رژیم همچنان ادامه داشته است. بر اساس آمار موجود، تا ظهر دیروز شمار شهدای لبنان به بیش از ۱۶ نفر و تعداد مجروحان نیز به بیش از ۳۶ نفر رسیده است.