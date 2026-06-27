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رسانه اسرائیلی: توافق با لبنان دارای «پیوست امنیتی محرمانه» است

رسانه اسرائیلی: توافق با لبنان دارای «پیوست امنیتی محرمانه» است
کد خبر : 1805220
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سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه مدعی شد توافق اخیر میان لبنان و اسرائیل، علاوه بر مفاد اعلام‌شده، شامل یک پیوست امنیتی محرمانه است که جزئیات آن تاکنون منتشر نشده است.

به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) به نقل از منابعی اعلام کرد توافق اخیر با لبنان دارای یک پیوست امنیتی محرمانه است که مفاد آن تاکنون به‌صورت رسمی منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، تفاهمات امنیتی پیش‌بینی‌شده در این توافق، تشکیل یک کمیته مشترک را در دستور کار قرار می‌دهد؛ کمیته‌ای که مشابه سازوکار ایجادشده پس از توافق سال ۲۰۲۴ فعالیت خواهد کرد.

این رسانه مدعی شد مأموریت این کمیته، مقابله با افزایش توان نظامی حزب‌الله، شبکه تونل‌های این جنبش و زیرساخت‌های وابسته به آن خواهد بود.

 

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