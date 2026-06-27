به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ارتش لبنان، امروز- شنبه- با صدور بیانیه‌ای از شهروندان خواست در پی فراخوان‌های منتشرشده برای برگزاری تجمع و اعتراض در بیروت و دیگر مناطق، مسئولانه رفتار کنند و از هرگونه اقدامی که امنیت و ثبات کشور را به خطر اندازد، پرهیز کنند.

فرماندهی ارتش در این بیانیه تأکید کرد اجازه نخواهد داد اقداماتی مانند برهم زدن نظم عمومی، مسدود کردن راه‌ها یا تعرض به اموال عمومی و خصوصی، آرامش داخلی لبنان را خدشه‌دار کند.

این هشدار یک روز پس از برگزاری تجمع اعتراضی هواداران حزب‌الله در مخالفت با توافق چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی صادر شد.

در همین حال، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، با رد توافق امضاشده در واشنگتن اعلام کرد این توافق نمی‌تواند مبنای حل‌وفصل مسائل لبنان باشد و باید به جای آن، یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ملاک قرار گیرد.

وی همچنین تأکید کرد هرگونه تلاش برای مشروط کردن خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان به خلع سلاح حزب‌الله، از نگاه مقاومت «خط قرمز» محسوب می‌شود و پذیرفتنی نیست.

روز جمعه، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا و در حضور مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، توافقی موسوم به «توافق چارچوبی» را امضا کردند. بر اساس این توافق، نیروهای رژیم صهیونیستی تا زمان خلع سلاح حزب‌الله در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

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