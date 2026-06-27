جزئیات حمله به مدرسه میناب؛ «بلومبرگ»: خطای اطلاعاتی آمریکا عامل فاجعه بود

به گزارش ایلنا، یک گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری بلومبرگ حاکی است که جامعه اطلاعاتی آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه ایران مرتکب چندین اشتباه شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها به حمله مرگبار به یک مدرسه در شهر میناب مربوط می‌شود.

بر اساس این گزارش ادعایی، یک تحلیلگر اطلاعاتی آمریکایی در سال ۲۰۱۹ تغییراتی را در برخی تأسیسات نظامی منطقه میناب ثبت کرده و در یکی از سامانه‌های داخلی، به اشتباه از یک مدرسه به‌عنوان یکی از اهداف احتمالی پنتاگون نام برده بود.

بلومبرگ به نقل از یک تحقیق منتشرنشده وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) گزارش داد که به دلیل ناهماهنگی و عدم اتصال میان پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، اطلاعات مربوط به موقعیت واقعی اهداف هرگز به‌طور کامل به فرماندهی‌های مسئول منتقل نشده است.

این گزارش می‌افزاید تحقیقات وزارت جنگ آمریکا درباره نحوه هدف قرار گرفتن این مدرسه از ماه آوریل آغاز شده، اما پس از ارجاع پرونده به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، روند بررسی آن فعلا متوقف شده است.

مقام‌های ایرانی ۲۸ فوریه اعلام کرده بودند که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان یک حمله هوایی، یک مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر میناب را هدف قرار دادند؛ حمله‌ای که به شهادت ۱۷۵ نفر، از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز دختر، و زخمی شدن ۹۵ نفر دیگر منجر شد.

در ادامه این تحولات، رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرد مسئولیت این حمله را متوجه نیروهای ایرانی کند، اما هیچ سند یا مدرکی برای این ادعا ارائه نشد.

بر اساس گزارش‌های بعدی، بقایای موشک کشف‌شده در محل حادثه دارای نشانه‌ها و مشخصات مربوط به مهمات ساخت آمریکا بوده است؛ موضوعی که بار دیگر پرسش‌ها درباره نقش واشنگتن در این حمله را افزایش داده است.

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