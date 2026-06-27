حمله به یک مجتمع صنایع نظامی در عمق خاک روسیه
رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در ادامه حملات به عمق خاک روسیه، یک مجتمع مهم صنایع نظامی در شهر ولگوگراد را هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، امروز- شنبه- در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد نیروهای اوکراینی با استفاده از پهپادها و موشکهای «FP-5 فلامینگو»، مجتمع صنعتی ـ نظامی «تیتان-باریکادی» در شهر ولگوگراد روسیه را با دقت هدف قرار دادهاند.
به گفته وی، این مجتمع یکی از مراکز اصلی صنایع دفاعی روسیه به شمار میرود و در تولید سامانههای توپخانهای، تجهیزات نظامی تخصصی و همچنین قطعات مورد استفاده در سکوهای پرتاب موشک که در حملات به شهرهای اوکراین به کار گرفته میشوند، نقش دارد.
زلنسکی مدعی شد این حمله موجب وقوع آتشسوزی گسترده در داخل این مجتمع صنعتی شده است. وی همچنین از مهندسان و نیروهای دفاعی اوکراین به دلیل توسعه توانمندیهای تهاجمی دوربرد این کشور قدردانی کرد و مدعی شد تداوم چنین حملاتی، زمینه دستیابی به «صلحی عادلانه و مبتنی بر حفظ کرامت اوکراین» را فراهم خواهد کرد.
این حمله در چارچوب راهبرد اوکراین برای گسترش دامنه نبرد به عمق خاک روسیه ارزیابی میشود؛ راهبردی که کییف در ماههای اخیر با تکیه بر پهپادها و موشکهای بومی، آن را دنبال کرده است.
به گفته مقامهای اوکراینی، هدف از این حملات، مختل کردن خطوط پشتیبانی و مراکز تولید تجهیزات نظامی روسیه، کاهش توان موشکی و توپخانهای مسکو، کاستن از فشار بر نیروهای اوکراینی در خطوط مقدم و تقویت موقعیت کییف در هرگونه مذاکرات احتمالی آینده است.