کاتس: از جنوب لبنان عقبنشینی نمیکنیم؛ هرگونه اقدام ایران با پاسخ سخت مواجه خواهد شد
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تمجید از توافق اخیر میان این رژیم، آمریکا و لبنان، مدعی شد تلآویو از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد و در صورت هرگونه اقدام ایران برای برهم زدن اجرای این توافق، پاسخ سختی خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد توافقی که روز گذشته میان آمریکا، لبنان و اسرائیل امضا شده، از نگاه تلآویو «دستاوردی تاریخی» و یک موفقیت سیاسی و امنیتی به شمار میرود.
وی با طرح ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: «اگر ایران برای مختل کردن اجرای توافق با لبنان حملاتی علیه اسرائیل انجام دهد، با قدرت پاسخ خواهیم داد.»
کاتس همچنین مدعی شد این توافق میتواند معادلات امنیتی در مرزهای شمالی سرزمینهای اشغالی را تغییر دهد.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه تأکید کرد که نیروهای این رژیم از جنوب لبنان خارج نخواهند شد و حضور خود را در آنچه «منطقه امنیتی» خواند، از جمله منطقه الشقیف، حفظ خواهند کرد.
وی همچنین مدعی شد این منطقه باید از سکنه و زیرساختهای حزبالله لبنان خالی باشد و افزود: «تا زمانی که حزبالله در سراسر لبنان خلع سلاح نشود، هیچگونه عقبنشینی یا حتی بازآرایی نیروهای اسرائیلی انجام نخواهد شد.»
کاتس در پایان نیز ادعا کرد ارتش رژیم صهیونیستی آزادی عمل نظامی خود را برای مقابله با هرگونه تهدید علیه نظامیان این رژیم و شهرکنشینان در شمال سرزمینهای اشغالی حفظ خواهد کرد.