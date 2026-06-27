به گزارش ایلنا، شبکه‌های تلویزیونی «آری نیوز» و «جیو نیوز» گزارش دادند که این حادثه در یکی از محورهای مهم شهر رخ داده است. بر اساس گزارش‌ها، انفجار در نزدیکی دفاتر نیروهای «رنجرز» پاکستان، یگان شبه‌نظامی مسئول تأمین امنیت داخلی، به وقوع پیوسته است.

تا لحظه انتشار این خبر، جزئیاتی درباره تلفات یا هویت عاملان این حادثه منتشر نشده و مقام‌های پاکستانی نیز تحقیقات خود را آغاز کرده‌اند.

کراچی، بزرگ‌ترین شهر پاکستان، در ماه‌های اخیر نیز شاهد حوادث مرگبار بوده است. اوایل سال جاری، آتش‌سوزی گسترده‌ای در مرکز تجاری «گل پلازا» که بزرگ‌ترین حریق این شهر در یک دهه اخیر توصیف شد، جان حدود ۵۰ نفر را گرفت. این مرکز تجاری با بیش از ۱۲۰۰ واحد صنفی، محل عرضه لباس عروس، اسباب‌بازی، ظروف سفالی و دیگر کالاهای مصرفی بود.

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