نعیم قاسم: «توافق چارچوب» بین لبنان و اسرائیل باطل و بیاعتبار است
دبیرکل حزبالله، در مورد «توافق چارچوب» بین مقامات لبنانی و رژیم صهیونیستی اظهارنظر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان امروز -شنبه- در واکنش به توافق چارچوبی امضا شده بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی گفت که دولت در حال مشروعیت بخشیدن به اشغالگری برای سالهای آینده است و حتی ممکن است منجر به الحاق سرزمینهایمان توسط رژیم صهیونیستی شود.
وی خاطرنشان کرد: «ارتباط دادن عقبنشینی اسرائیل به خلع سلاح مقاومت، پیشنهادی بسیار خطرناک است که از همه خطوط قرمز عبور میکند. این توافق باطل و بیاعتبار است و مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا باید اجرا شود.»
دبیرکل حزب الله تاکید کرد: «به مقامات لبنان میگوییم، وقت آن رسیده که از گناهانی که لبنان را ویران میکند، دست بردارید. ما در سختترین شرایط میدان را رها نکردیم و آن را رها نخواهیم کرد. توافق چارچوبی در واشنگتن تحقیرآمیز، شرمآور و تسلیم حاکمیت است. کجاست آن صداقت مقامات لبنانی و مسئولیت پذیری آنها در قبال مردمشان و حفاظت از حاکمیت لبنان، که قیم آمریکایی آن را در قالب آتشبس به آنها اعطا نکرده است؟»
وی عنوان کرد: «مذاکرات مستقیم صرفاً امتیازدهیهای بیفایده به اسرائیل است، زیرا این مذاکرات برای وادار کردن دولت به تسلیم شدن در برابر خواستههای تجاوزگران طراحی شدهاند و شما با خصومت و اختلاف با بیش از نیمی از مردم لبنان، و با نقض قانون اساسی و قوانینی که رژیم اسرائیل را دشمن میدانند و هر کسی را که با آن چه در گفتار و چه در عمل برخورد کند، در دادگاه پاسخگو میدانند، به این سمت میروید.»
وی افزود: «شما هیچ برگ برندهای برای مبارزه ندارید زیرا داوطلبانه قدرت مقاومت و مردم را رها کردید و با غیرقانونی دانستن مقاومت در قلب جنگ و از همان لحظه اول آن با تصمیم شوم دولت در دوم مارس، از پشت به آن خنجر زدید و این در خدمت پروژه تجاوزکارانه اسرائیل است. بازی با کلمات و تفسیر نادرست آنها بیهوده است؛ نتایج معیار هستند. این خیانت به حاکمیت لبنان در نحوه قضاوت ما بین دوست و دشمن است.»