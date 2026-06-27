آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تکمیل تعمیرات در نیروگاه هستهای زاپروژیا خبر داد
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که تعمیرات خط اصلی برق در نیروگاه هستهای زاپروژیا تکمیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روزگذشته -جمعه- اعلام کرد که تعمیرات در یک خط اصلی برق و سایر زیرساختهای انرژی حیاتی برای ایمنی هستهای در نیروگاه هستهای زاپروژیا به پایان رسیده است.
این آژانس اعلام کرد که این تعمیرات که تحت آتشبس موقت محلی بین اوکراین و روسیه انجام شده، دو مکان جداگانه یعنی خط برق ۷۵۰ کیلوولتی دنیپروسکا و محل اتصال نیروگاه زاپروژیا را در بر میگیرد.
بر اساس اعلام آژانس، با این حال، خط دنیپروسکا به دلیل آسیب گسترده به پست اتصال آن، هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در بیانیهای گفت: «این خط تعمیر شده اما باید هنوز نیاز است تا دوباره راهاندازی شود».