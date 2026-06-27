به گزارش ایلنا، منابع العربیه خبر دادند که «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، پنج‌شنبه ۱۱ تیر به ایران سفر خواهد کرد.

به گفته این منابع، دور جدید مذاکرات آمریکا و ایران طی ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد و پرونده دارایی‌های مسدودشده ایران محور اصلی این گفت‌وگوها خواهد بود.

منابع العربیه همچنین گفتند دوحه میزبان مرحله بعدی از مذاکرات آمریکا و ایران خواهد بود و این مذاکرات ماه ژوئیه برگزار می‌شود.

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