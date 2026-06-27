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العربیه گزارش داد:

شهباز شریف پنج‌شنبه به ایران سفر می‌کند/دور جدید مذاکرات در ماه ژوئیه در قطر برگزار می‌شود

شهباز شریف پنج‌شنبه به ایران سفر می‌کند/دور جدید مذاکرات در ماه ژوئیه در قطر برگزار می‌شود
کد خبر : 1805149
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نخست‌وزیر پاکستان، پنج‌شنبه ۱۱ تیر به ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، منابع العربیه خبر دادند که «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، پنج‌شنبه ۱۱ تیر به ایران سفر خواهد کرد.

به گفته این منابع، دور جدید مذاکرات آمریکا و ایران طی ماه ژوئیه در دوحه برگزار خواهد شد و پرونده دارایی‌های مسدودشده ایران محور اصلی این گفت‌وگوها خواهد بود.

منابع العربیه همچنین گفتند دوحه میزبان مرحله بعدی از مذاکرات آمریکا و ایران خواهد بود و این مذاکرات ماه ژوئیه برگزار می‌شود. 

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