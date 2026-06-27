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افزایش آمار ابتلا به ابولا در کنگو

افزایش آمار ابتلا به ابولا در کنگو
کد خبر : 1805146
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مقامات بهداشتی در جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که موارد ابتلا به ابولا در این کشور به ۱ هزار و ۲۰۳ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات بهداشتی در جمهوری دموکراتیک کنگو  اواخر روزگذشته -جمعه- در گزارشی اعلام کردند که از زمان اعلام شیوع فعلی بیماری ابولا در اواسط ماه مه، تعداد موارد ابتلا به ۱ هزار و ۲۰۳ نفر رسیده است که از این میان ۳۲۱ نفر نیز جان باخته‌اند.

آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت کنگو نشان می‌دهد که این کشور اکنون ۱۴۸ مورد بهبودی را ثبت کرده است، در حالی که ۴۱۹ بیمار در قرنطینه یا در بیمارستان هستند.

مقامات بهداشتی مقاومت جامعه در برابر آزمایش پس از مرگ، ظرفیت ناکافی درمان در ایتوری و میزان پیگیری تماس که هنوز کمتر از هدف ۹۵ درصد است را از جمله چالش‌ها ذکر کرده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «دولت به همه یادآوری می‌کند که مبارزه با ابولا مسئولیت همه است. از هر شهروندی خواسته می‌شود هرگونه مورد مشکوک را گزارش دهد، اقدامات بهداشتی را رعایت کند و از تماس با اجساد افراد متوفی خودداری کند».

 

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