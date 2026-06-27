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۸ شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در غزه

۸ شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در غزه
کد خبر : 1805138
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در حمله رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در غزه یک نفر به شهادت رسید و ۷ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به دو چادر آوارگان در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه، امروز -شنبه- یک زن فلسطینی به شهادت رسید و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

منابع پزشکی به خبرگزاری آناتولی اطلاح دادند که «اسلام حسن ابوشماله» در این حمله به شهادت رسید و هفت فلسطینی دیگر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است.

به گفته شاهدان، منطقه مورد هدف خارج از منطقه استقرار و کنترل نظامی اشغالگران صهیونیست و طبق شرایط توافق آتش‌بس قرار دارد.

به گفته وزارت بهداشت غزه تاکنون بیش از ۱ هزار فلسطینی از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر، توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

 

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