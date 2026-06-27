۸ شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در غزه
در حمله رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در غزه یک نفر به شهادت رسید و ۷ نفر زخمی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به دو چادر آوارگان در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه، امروز -شنبه- یک زن فلسطینی به شهادت رسید و هفت نفر دیگر زخمی شدند.
منابع پزشکی به خبرگزاری آناتولی اطلاح دادند که «اسلام حسن ابوشماله» در این حمله به شهادت رسید و هفت فلسطینی دیگر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است.
به گفته شاهدان، منطقه مورد هدف خارج از منطقه استقرار و کنترل نظامی اشغالگران صهیونیست و طبق شرایط توافق آتشبس قرار دارد.
به گفته وزارت بهداشت غزه تاکنون بیش از ۱ هزار فلسطینی از زمان اعلام آتشبس در اکتبر، توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.