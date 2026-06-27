۸ شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به دو چادر آوارگان در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه، امروز -شنبه- یک زن فلسطینی به شهادت رسید و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

منابع پزشکی به خبرگزاری آناتولی اطلاح دادند که «اسلام حسن ابوشماله» در این حمله به شهادت رسید و هفت فلسطینی دیگر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است.

به گفته شاهدان، منطقه مورد هدف خارج از منطقه استقرار و کنترل نظامی اشغالگران صهیونیست و طبق شرایط توافق آتش‌بس قرار دارد.

به گفته وزارت بهداشت غزه تاکنون بیش از ۱ هزار فلسطینی از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر، توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

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