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اردوغان:

صهیونیسم همه ما را هدف قرار می‌دهد

صهیونیسم همه ما را هدف قرار می‌دهد
کد خبر : 1805086
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رئیس جمهور ترکیه گفت که صهیونیسم همه ملت ترکیه را هدف می دهد و ما برای برای بقاء ترکیه با آن مبارزه می‌‌کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»،  رئیس جمهور ترکیه، امروز -شنبه- در گردهم‌آیی حزب عدالت و توسعه  در استان ساکاریا در شمال غرب ترکیه گفت که ایدئولوژی صهیونیسم مبتنی بر نسل کشی و اشغالگری و توسعه طلبی است.

وی گفت که صهیونیستم تنها شخص او یا حزب عدالت و توسعه را هدف قرار نمی‌دهد بلکه همه مردم ترکیه را هدف قرار می‌دهد.

اردوغان افزود: «وقتی با صهیونیسم مقابله می‌کنیم، این کار را بخاطر خودمان یا منافع شخصی انجام نمی‌دهیم بلکه هدف از این کار، بقاء کشور و کل ملت ما است».

 

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