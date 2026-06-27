اردوغان:
صهیونیسم همه ما را هدف قرار میدهد
رئیس جمهور ترکیه گفت که صهیونیسم همه ملت ترکیه را هدف می دهد و ما برای برای بقاء ترکیه با آن مبارزه میکنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، امروز -شنبه- در گردهمآیی حزب عدالت و توسعه در استان ساکاریا در شمال غرب ترکیه گفت که ایدئولوژی صهیونیسم مبتنی بر نسل کشی و اشغالگری و توسعه طلبی است.
وی گفت که صهیونیستم تنها شخص او یا حزب عدالت و توسعه را هدف قرار نمیدهد بلکه همه مردم ترکیه را هدف قرار میدهد.
اردوغان افزود: «وقتی با صهیونیسم مقابله میکنیم، این کار را بخاطر خودمان یا منافع شخصی انجام نمیدهیم بلکه هدف از این کار، بقاء کشور و کل ملت ما است».