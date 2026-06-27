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بازداشت یک فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست

بازداشت یک فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست
کد خبر : 1805038
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نیروهای ارتش اشغالگر یک فلسطینی را در شرق نابلس بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از وفا، نیروهای رژیم صهیونیستی امروز -شنبه- با یورش به خانه‌ای در نزدیکی اردوگاه  بلاطه، یک فلسطینی را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش‌ها یک نوجوان فلسطینی نیز در جریان این یورش زخمی شد.

 مدیر مرکز اورژانس و آمبولانس جمعیت هلال احمر فلسطین در نابلس، تایید کرد که خدمه آمبولانس یک پسر ۱۴ ساله را که پس از حمله سربازان اشغالگر زخمی شده بود، درمان کرده و سپس او را برای اداکه روند به بیمارستان منتقل کردند.

 

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