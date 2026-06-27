سیل و رانش زمین منجر به قطع برق هزاران نفر در نیوزیلند شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، به دنبال وقوع سیل و رانش زمین در نیوزیلند، برق هزاران نفر در این کشور قطع شد.

شرکت برق نیوزیلند اعلام کرد که بیش از ۳ هزار قطعی برق در روز شنبه پس از طوفان‌هایی که مناطق مرکزی این کشور، از جمله «ولینگتون» پایتخت آن را درنوردید ثبت شده است.

مت سرویس، شرکت ملی پیش‌بینی آب و هوای نیوزیلند نیز در پلتفرم ایکس اعلام کرد که پس از ۲۴ ساعت شرایط آب‌وهوایی در حال بهبود است.

مقامات همچنین در مورد آوار روی جاده‌ها، مناطق سیل‌زده و خطر مداوم رانش زمین در ولینگتون هشدار دادند.

آب و هوای نامساعد روز جمعه باعث لغو ۲۰۰ پرواز ورودی و خروجی از ولینگتون شد.

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