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سیل و رانش زمین منجر به قطع برق هزاران نفر در نیوزیلند شد

سیل و رانش زمین منجر به قطع برق هزاران نفر در نیوزیلند شد
کد خبر : 1805004
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به دنبال وقوع سیل و رانش زمین در نیوزیلند، برق هزاران نفر در این کشور قطع شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، به دنبال وقوع سیل و رانش زمین در نیوزیلند، برق هزاران نفر در این کشور قطع شد.

شرکت برق نیوزیلند اعلام کرد که بیش از ۳ هزار قطعی برق در روز شنبه پس از طوفان‌هایی که مناطق مرکزی این کشور، از جمله «ولینگتون» پایتخت آن را درنوردید ثبت شده است.

مت سرویس، شرکت ملی پیش‌بینی آب و هوای نیوزیلند نیز در پلتفرم ایکس اعلام کرد که پس از ۲۴ ساعت شرایط آب‌وهوایی در حال بهبود است.

مقامات همچنین در مورد آوار روی جاده‌ها، مناطق سیل‌زده و خطر مداوم رانش زمین در ولینگتون هشدار دادند.

آب و هوای نامساعد روز جمعه باعث لغو ۲۰۰ پرواز ورودی و خروجی از ولینگتون شد. 

 

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