وقوع زلزله ۵.۶ ریشتری در ژاپن
سازمان هواشناسی ژاپن گزارش داد که زلزلهای به بزرگی ۵.۶ ریشتر استان یاماناشی در مرکز ژاپن و مناطق اطراف آن را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان هواشناسی ژاپن گزارش داد که زلزلهای به بزرگی ۵.۶ ریشتر استان یاماناشی در مرکز ژاپن و مناطق اطراف آن را لرزاند.
طبق گزارش رسانههای ژاپنی، هیچ هشدار سونامی صادر نشده و هیچ اختلالی در فعالیت آتشفشانی در کوه فوجی مشاهده نشده است.
به گزارش روزنامه ژاپن تودی، مقامات ژاپنی روز شنبه اعلام کردند که گزارشهایی مبنی بر جراحات جزئی ۱۰ نفر دریافت کردهاند.