تجاوز مجدد اسرائیل به مناطق جنوبی سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یگانی از نظامیان اسرائیلی متشکل از ۹ دستگاه خودرو نظامی ‌وارد روستای «جمله» در منطقه «حوض یرموک» در غرب استان درعای سوریه شد.



نظامیان اسرائیلی بین محله‌های مسکونی روستای «جمله» مستقر شدند در حالی که پهپادهای پشتیبان در آسمان منطقه در حال پرواز بودند. این شرایط موجب نگرانی ساکنان روستا شد.

تاکنون گزارش از بازداشت ساکنان این روستا منتشر نشده است.

ارتش اسرائیل نیز تاکنون بیانیه‌ای درباره این یورش و زمان آغاز و پایان آن منتشر نکرده است.

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