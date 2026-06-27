خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجاوز مجدد اسرائیل به مناطق جنوبی سوریه

تجاوز مجدد اسرائیل به مناطق جنوبی سوریه
کد خبر : 1804961
لینک کوتاه کپی شد.

یگانی از نظامیان اسرائیلی متشکل از ۹ دستگاه خودرو نظامی ‌وارد روستای «جمله» در منطقه «حوض یرموک» در غرب استان درعای سوریه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یگانی از نظامیان اسرائیلی متشکل از ۹ دستگاه خودرو نظامی ‌وارد روستای «جمله» در منطقه «حوض یرموک» در غرب استان درعای سوریه شد.

 نظامیان اسرائیلی بین محله‌های مسکونی روستای «جمله» مستقر شدند در حالی که پهپادهای پشتیبان در آسمان منطقه در حال پرواز بودند. این شرایط موجب نگرانی ساکنان روستا شد.

تاکنون گزارش از بازداشت ساکنان این روستا منتشر نشده است.

ارتش اسرائیل نیز تاکنون بیانیه‌ای درباره این یورش و زمان آغاز و پایان آن منتشر نکرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی