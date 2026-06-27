دو کشته در پی سیل گسترده در تایوان

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی تایوان به نقل از مقامات هواشناسی گزارش دادند که این کشور اواخر روزگذشته -جمعه- پس از بارش‌های سیل‌آسا که منجر به کشته شدن حداقل دو نفر و جاری شدن سیل گسترده در سراسر جزیره شد، هشدارهای جدیدی در مورد بارش‌های شدید صادر کرد.

وب‌سایت خبری فوکوس تایوان گزارش داد که اداره مرکزی هواشناسی هشدارهای بارش‌های سیل‌آسا و بسیار شدید را برای شهرستان یونلین صادر کرده است، جایی که میزان بارندگی می‌تواند در ۲۴ ساعت از ۲۰۰ میلی‌متر فراتر رود.

همچنین هشدارهای مربوط به بارش‌های شدید برای بخش‌هایی از مرکز، جنوب، شرق و شمال تایوان، همچنان پابرجاست و انتظار می‌رود بارندگی‌ها اواخر روز شنبه کاهش یابد.

این هشدارها پس از چند روز آب و هوای طوغانی که سیل گسترده در پی داشت، منتشر شده است.

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