خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
کد خبر : 1804924
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌‌ها از بمباران یک منطقه در لبنان در نزدیکی مرز این کشور با اراضی اشغالی توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی شبانه شهر مرکبا واقع در ۱.۵ کیلومتری مرز لبنان و فلسطین اشغالی را بمباران کردند.

این گزارش پس از آن منتشر شد که رژیم صهیونیستی و لبنان در واشنگتن «توافقنامه‌ای چارچوبی» امضا کردند که «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، آن را «گام اول» در مذاکرات توصیف کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی