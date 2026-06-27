ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
کد خبر : 1804924
رسانهها از بمباران یک منطقه در لبنان در نزدیکی مرز این کشور با اراضی اشغالی توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی شبانه شهر مرکبا واقع در ۱.۵ کیلومتری مرز لبنان و فلسطین اشغالی را بمباران کردند.
این گزارش پس از آن منتشر شد که رژیم صهیونیستی و لبنان در واشنگتن «توافقنامهای چارچوبی» امضا کردند که «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، آن را «گام اول» در مذاکرات توصیف کرد.