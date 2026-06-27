ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی شبانه شهر مرکبا واقع در ۱.۵ کیلومتری مرز لبنان و فلسطین اشغالی را بمباران کردند.

این گزارش پس از آن منتشر شد که رژیم صهیونیستی و لبنان در واشنگتن «توافقنامه‌ای چارچوبی» امضا کردند که «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، آن را «گام اول» در مذاکرات توصیف کرد.

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