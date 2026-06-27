مقامات بهداشتی سریلانکا:
شیوع تب دنگی به سطح اپیدمی رسیده است
مقامات بهداشتی در سریلانکا اعلام کردند که با بیش از ۵۰ هزار مورد ابتلا، شیوع تب دنگی در این کشور به سطح اپیدمی رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانهها روز شنبه به نقل از مقامات بهداشتی سریلانکا گزارش دادند که این کشور پس از آن که عفونتهای تایید شده از ۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ فراتر رفت و ۲۹ مورد مرگ گزارش شد، با همهگیری دنگی مواجه است.
به گزارش دیلی میرر، «کاپیلا کانانگارا»، سرپرست واحد ملی کنترل دنگی، گفت که این کشور روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد جدید را ثبت می کند که ناشی از آب و هوای مناسب، پرورش گسترده پشهها و مشارکت ناکافی مردم در تلاش های پیشگیری است.
مقامات بهداشتی یک کمپین ویژه کنترل تب دنگی را در ۶۰۰ منطقه پرخطر که به عنوان نقاط حساس در طول وزش بادهای موسمی جنوب غربی شناسایی شده بودند، انجام دادند.
این عملیات بر حذف مکانهای پرورش پشه از طریق برنامههای پاکسازی جامعه و برنامههای آگاهی عمومی شامل مدارس، مقامات محلی و سازمانهای دولتی متمرکز بود.هزاران مکان برای تکثیر پشه در طول کمپین سراسری شناسایی شدند.