افزایش آمار قربانیان زلزله در ونزوئلا به ۹۲۹ تن
آمار قربانیان زلزله در ونزوئلا به ۹۲۹ تن رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمار قربانیان زلزله در ونزوئلا به ۹۲۹ تن رسید.
یک مقام ونزوئلایی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که شمار قربانیان ۲ زلزله سهمگین بامداد پنجشنبه در این کشور به ۹۲۹ نفر رسید.
سازمان زمینشناسی آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که دو زمینلرزه بزرگ ونزوئلا را لرزاند.
براساس این گزارش، قدرت این زمین لرزه ابتدا از ۷.۱ به ۷.۵ ریشتر افزایش یافت و سپس در بازبینی نهایی ۷.۲ ریشتر ثبت شد.