نماینده حزبالله در پارلمان لبنان:
طبق قانون کسی حق ندارد دشمنی با اسرائیل را لغو کند
نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در بیانیهای گفت: مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مغایر ماده ۵۲ قانون اساسی لبنان است و هیچ فردی حق ندارد وضعیت دشمنی با اسرائیل را لغو کند.
به گزارش ایلنا به نقل از المنار، حسن فضل الله در این بیانیه تصریح کرد که آنچه یکی از شبکههای تلویزیونی مطرح کرده و از سوی برخی محافل شناختهشده به آن دامن زده و منتشر شده است، مبنی بر اینکه موضع لبنان در مورد مذاکرات در دیدارهایی میان فضلالله نماینده پارلمان و سرتیپ حسن شقیر، رئیس دستگاه امنیتی و سرتیپ آندره رحال، مشاور رئیس جمهور تدوین شده، کاملا و در تمام جزئیات بیاساس است و با آنچه به مسئولان مربوطه در دولت لبنان ابلاغ شده، کاملا متفاوت است.
وی افزود: حزبالله با مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مخالف است و به شدت نسبت به پیامدهای سیاسی و امنیتی آن، به دلیل تضعیف حاکمیت لبنان و ایجاد تفرقههای داخلی خطرناک هشدار میدهد.
فضل الله اضافه کرد: از دولت لبنان میخواهیم که از این مسیر و تمام تصمیماتی که علیه مردم خود گرفته و تمام اقداماتی که در این زمینه انجام داده است، بازگردد.
وی بیان کرد: آنچه دولت لبنان در حال انجام آن است، گامی به سوی امتیازدهی رایگان است که به ویرانی کشور میانجامد و جز به نفع دشمن تمام نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، حزبالله لبنان پیش تر در بیانیهای اقدام اخیر مربوط به سفر هیات مقامهای لبنانی به واشنگتن برای انجام مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده بود.