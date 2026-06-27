وضعیت اضطراری در کریمه پس از حملات اوکراین؛ کمبود سوخت و قطعی برق در شبهجزیره
مقامهای محلی کریمه با اعلام وضعیت اضطراری از تشدید پیامدهای حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی و مسیرهای تأمین سوخت خبر دادند؛ حملاتی که به کمبود گسترده سوخت، سهمیهبندی برق و توقف فعالیتهای گردشگری در این شبهجزیره منجر شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، به دنبال تداوم حملات اوکراین به تأسیسات نفتی و زیرساختهای انرژی، مقامهای کریمه روز جمعه در سراسر این شبهجزیره وضعیت اضطراری اعلام کردند. همزمان، فروش سوخت به شهروندان متوقف شده، برق در مناطق مختلف سهمیهبندی شده و فعالیت مراکز گردشگری و اردوگاههای تابستانی کودکان تا ماه سپتامبر به حالت تعلیق درآمده است.
سرگئی آکسیونوف، رئیس دولت محلی کریمه در پیامی در تلگرام اعلام کرد با امضای فرمانهای جدید، وضعیت اضطراری در جمهوری کریمه و شهر سواستوپل برقرار شده است. به گفته وی، این تصمیم با هدف تسریع در مدیریت بحران و حفظ فعالیت بخشهای حیاتی و خدمات عمومی اتخاذ شده است.
آکسیونوف یک روز پیش نیز از آغاز سهمیهبندی برق در سراسر کریمه خبر داده و گفته بود این اقدام در پی آسیب دیدن زیرساختهای انرژی بر اثر حملات اوکراین انجام شده است. وی از اعلام زمان پایان این محدودیتها خودداری کرد و افزود جزئیات برنامههای اجرایی در شرایط کنونی منتشر نخواهد شد.
رئیس دولت محلی کریمه همچنین اذعان کرد که ارتش روسیه نتوانسته بهطور کامل از این شبهجزیره در برابر حملات محافظت کند و تأکید کرد: «هیچ سامانه پدافند هوایی در جهان امنیت و کارایی صددرصدی ندارد.»
در همین حال، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور طی شب گذشته ۶۶۰ پهپاد اوکراینی را، از جمله بر فراز مسکو و کریمه، رهگیری و منهدم کردهاند؛ آماری که از بالاترین ارقام ثبتشده از زمان آغاز جنگ میان دو کشور به شمار میرود.
از سوی دیگر، وزارت دفاع اوکراین پیشتر اعلام کرده بود حملات این کشور با هدف از کار انداختن زیرساختهای انرژی و کاهش درآمدهای نفتی روسیه انجام میشود و تأکید کرده بود این حملات، فصل گردشگری در کریمه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در یکی از این حملات نیز یک پالایشگاه نفت در جنوب شرقی مسکو دچار آتشسوزی گسترده شد.
روسیه در سال ۲۰۱۴ شبهجزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، اما اوکراین و بخش عمدهای از جامعه جهانی این اقدام را به رسمیت نمیشناسند. کییف همچنان کریمه را بخشی از قلمرو خود میداند و بر بازپسگیری آن تأکید دارد.