ترامپ از گذرنامه جدید آمریکا با تصویر خود رونمایی کرد+عکس
رئیسجمهور آمریکا از نسخهای ویژه و محدود از گذرنامه جدید این کشور رونمایی کرد؛ گذرنامهای که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا منتشر میشود و تصویر دونالد ترامپ را در کنار نمادهای تاریخی ایالات متحده به نمایش میگذارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از نسخهای ویژه و محدود از گذرنامه جدید ایالات متحده رونمایی کرد؛ گذرنامهای که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا منتشر میشود و تصویر ترامپ را در کنار نمادهای تاریخی این کشور به نمایش میگذارد.
ترامپ با انتشار تصویری از این گذرنامه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «گذرنامه جدید آمریکا؛ میگوید خوش آمدید، اما مؤدب و قانونمند رفتار کنید!»
در طراحی این گذرنامه، تصویر ترامپ با چهرهای جدی پشت میز کارش دیده میشود و امضای او نیز در پایین تصویر قرار گرفته است. در پسزمینه این صفحه، متن «اعلامیه استقلال آمریکا» درج شده و گفته میشود تصویر استفادهشده برگرفته از عکسی است که «دنیل توروک»، عکاس کاخ سفید، ثبت کرده است.
در صفحه مقابل نیز تصویری از مراسم امضای اعلامیه استقلال در سال ۱۷۷۶ به چشم میخورد و عبارت «ایالات متحده آمریکا ۲۵۰» به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال این کشور درج شده است.
کاخ سفید اعلام کرده این طرح در قالب پروژه «گذرنامه ملی» و با رویکردی یادبود منتشر میشود. پیشتر نیز وزارت خارجه آمریکا از عرضه یک گذرنامه یادبود با طراحی اختصاصی از ششم ژوئیه و در شمار محدود خبر داده بود.
با این حال، وزارت خارجه آمریکا تاکنون واکنش رسمی به نمونه رونماییشده از سوی ترامپ نشان نداده است. یکی از مقامهای این وزارتخانه پیشتر اعلام کرده بود این گذرنامههای یادبود تنها در واشنگتن و بهصورت محدود صادر خواهند شد.