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آکسیوس جزئیات توافق چارچوبی لبنان و رژیم صهیونیستی را فاش کرد

آکسیوس جزئیات توافق چارچوبی لبنان و رژیم صهیونیستی را فاش کرد
کد خبر : 1804808
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رسانه آمریکایی آکسیوس در اشاره به امضای یک توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل با حمایت واشنگتن نوشت: این توافق تثبیت آتش‌بس، عقب‌نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی و آغاز مذاکرات مستقیم سیاسی را در دستور کار قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» نوشت: لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به یک توافق چارچوبی برای تثبیت آتش‌بس و آغاز مسیری سیاسی دست یافته‌اند؛ توافقی که به گفته این رسانه، می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات برای دستیابی به یک توافق صلح میان دو طرف باشد.

بر اساس گزارش آکسیوس، این سند از سوی یحیئیل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا و ندا حماده، سفیر لبنان در واشنگتن، با حضور مقام‌های آمریکایی امضا شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز این توافق را «چارچوبی برای صلح و امنیت پایدار» توصیف کرده است.

طبق مفاد این توافق، دو طرف متعهد شده‌اند در قالب یک روند تدریجی و متقابل حرکت کنند؛ به‌گونه‌ای که ارتش لبنان کنترل کامل بر سراسر خاک این کشور را در دست بگیرد و هم‌زمان، ساختارهای نظامی گروه‌های مسلح خارج از حاکمیت دولت برچیده شود. در مقابل، اسرائیل نیز به‌صورت مرحله‌ای از اراضی لبنان عقب‌نشینی خواهد کرد. اجرای این روند قرار است تحت نظارت و سازوکارهای راستی‌آزمایی آمریکا انجام شود.

در بخش دیگری از این سند، بر «حق لبنان و اسرائیل برای زندگی در صلح و امنیت به‌عنوان دو دولت دارای حاکمیت» تأکید شده و دو طرف از قصد مشترک خود برای پایان دادن به وضعیت درگیری و حل اختلافات از طریق مذاکرات مستقیم با میانجی‌گری آمریکا خبر داده‌اند.

به نوشته آکسیوس، این توافق حاصل پنج دور مذاکره مستقیم است که طی ماه‌های گذشته در واشنگتن برگزار شده و نخستین گفت‌وگوی سیاسی مستقیم در این سطح میان لبنان و رژیم صهیونیستی طی چند دهه اخیر به شمار می‌رود.

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