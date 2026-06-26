نتانیاهو: اسرائیل در جنوب لبنان میماند؛ ایران و حزبالله از معادلات حذف شدند
در حالی که توافق چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی به امضا رسیده است، نتانیاهو اعلام کرد خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان منوط به خلع سلاح حزبالله خواهد بود و مدعی شد این توافق، ایران و حزبالله را از معادلات لبنان کنار زده است.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، پس از امضای توافق چارچوبی با لبنان، اعلام کرد نیروهای این رژیم بر اساس مفاد این توافق، تا زمان خلع سلاح حزبالله و رفع آنچه «تهدید علیه اسرائیل» خواند، در «منطقه امنیتی» واقع در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
نتانیاهو این توافق را «دستاوردی بزرگ» برای اسرائیل و «ضربهای سنگین به ایران» توصیف کرد و مدعی شد که ایران و حزبالله در چارچوب جدید، دیگر نقشی در لبنان نخواهند داشت.
وی همچنین اظهار داشت دو منطقه استقرار پیشنهادی ارتش اسرائیل، امکان گسترش استقرار ارتش لبنان در بخشی از مناطق جنوبی این کشور را فراهم میکند، اما در مقابل، اسرائیل «منطقه امنیتی اصلی» خود را در خارج از برد موشکهای ضدزره حفظ خواهد کرد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پایان تأکید کرد که اولویت اصلی تلآویو، حفظ امنیت اسرائیل است و حضور نظامی این رژیم در جنوب لبنان نیز در همین چارچوب ادامه خواهد یافت.