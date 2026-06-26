لبنان و اسرائیل «توافق چارچوبی» را با نظارت آمریکا امضا کردند
مراسم امضای متن توافق چارچوب همکاری مشترک میان لبنان و رژیم صهیونیستی با حضور وزیر امور خارجه آمریکا آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن پس از امضای توافق چارچوبی با لبنان، مدعی شد که ایران و حزبالله از معادلات کنار گذاشته شدهاند.
وی همچنین ادعا کرد: ایران و نیروهای همپیمان آن تلاش کردند ما را از مسیر دستیابی به این توافق منحرف کنند.
ندا معوض، سفیر لبنان در واشنگتن، در نشست خبری مشترک با حضور وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد: توافق چارچوبی با اسرائیل، نخستین گام در مسیر بازپسگیری حاکمیت لبنان است.
وی همچنین افزود: از طرف جوزف عون، رئیسجمهور لبنان و «نواف سلام» نخستوزیر این کشور، از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قدردانی و تشکر میکنیم.
پیشتر اکسیوس به نقل از یک منبع لبنانی گزارش داده بود: لبنان و اسرئیل بر سر متن چارچوب همکاری مشترک به توافق رسیدهاند و جدول زمانی مشخصی برای خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه آزمایشی برای اجرای توافق، تدوین شده است؛ اقدامی که میتواند مقدمهای برای عقبنشینی کامل این رژیم از مناطق اشغالی لبنان باشد.
وی افزود، بر اساس این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه مورد توافق بهصورت مرحلهای و مطابق جدول زمانی از پیش تعیینشده انجام خواهد شد.
طبق این گزارش، با وجود توقف درگیریها در روزهای اخیر در جنوب لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به اجرای عملیاتهایی ادامه میدهد که مدعی است عناصر حزبالله را در داخل یا اطراف «منطقه امنیتی» اعلامشده از سوی این رژیم در نوار مرزی اشغالی هدف قرار میدهد.