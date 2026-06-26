خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لبنان و اسرائیل «توافق چارچوبی» را با نظارت آمریکا امضا کردند

لبنان و اسرائیل «توافق چارچوبی» را با نظارت آمریکا امضا کردند
کد خبر : 1804673
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم امضای متن توافق چارچوب همکاری مشترک میان لبنان و رژیم صهیونیستی با حضور وزیر امور خارجه آمریکا آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن پس از امضای توافق چارچوبی با لبنان، مدعی شد که ایران و حزب‌الله از معادلات کنار گذاشته شده‌اند.

وی همچنین ادعا کرد: ایران و نیروهای هم‌پیمان آن تلاش کردند ما را از مسیر دستیابی به این توافق منحرف کنند.

ندا معوض، سفیر لبنان در واشنگتن، در نشست خبری مشترک با حضور وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد: توافق چارچوبی با اسرائیل، نخستین گام در مسیر بازپس‌گیری حاکمیت لبنان است.

وی همچنین افزود: از طرف جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان و «نواف سلام» نخست‌وزیر این کشور، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قدردانی و تشکر می‌کنیم.

پیشتر اکسیوس به نقل از یک منبع لبنانی گزارش داده بود: لبنان و اسرئیل بر سر متن چارچوب همکاری مشترک به توافق رسیده‌اند و جدول زمانی مشخصی برای خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه آزمایشی برای اجرای توافق، تدوین شده است؛ اقدامی که می‌تواند مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی کامل این رژیم از مناطق اشغالی لبنان باشد.

وی افزود، بر اساس این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از دو منطقه مورد توافق به‌صورت مرحله‌ای و مطابق جدول زمانی از پیش تعیین‌شده انجام خواهد شد.

طبق این گزارش، با وجود توقف درگیری‌ها در روزهای اخیر در جنوب لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به اجرای عملیات‌هایی ادامه می‌دهد که مدعی است عناصر حزب‌الله را در داخل یا اطراف «منطقه امنیتی» اعلام‌شده از سوی این رژیم در نوار مرزی اشغالی هدف قرار می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی