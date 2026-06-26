حزبالله ادعای ارتش اسرائیل را رد کرد؛ تپه «علیالطاهر» همچنان در کنترل مقاومت است
حزبالله لبنان با رد ادعای ارتش رژیم صهیونیستی درباره تسلط بر تپه «علیالطاهر» در شرق شهر النبطیه، اعلام کرد این منطقه همچنان در کنترل نیروهای مقاومت قرار دارد و هیچگونه حضوری از نیروهای اشغالگر اسرائیلی در آن وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، حزبالله لبنان در بیانیهای، ادعای منابع رسمی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر تسلط این رژیم بر تپه «علیالطاهر» در حومه شرقی شهر نبطیه را تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده است که تپه «علیالطاهر» بهطور کامل از حضور نیروهای اشغالگر اسرائیلی خالی است و همچنان تحت کنترل نیروهای مقاومت قرار دارد.
حزبالله با تأکید بر استقرار نیروهای خود در این منطقه اعلام کرد رزمندگان مقاومت با آمادگی کامل در مواضع خود حضور دارند و در صورت هرگونه تلاش ارتش رژیم صهیونیستی برای پیشروی یا نفوذ به این محور، به آن پاسخ خواهند داد.
این بیانیه در حالی منتشر شده است که پیشتر منابع رسمی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بودند کنترل این ارتفاعات راهبردی را در دست گرفتهاند؛ ادعایی که حزبالله آن را بهطور کامل رد کرده است.