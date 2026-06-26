به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ نوشت: سلطنت عمان به مقام‌های اروپایی اطلاع داده است که بازگشت به شرایط پیش از جنگ در خصوص تنگه هرمز دیگر امکان‌پذیر نیست و احتمال دارد برای کشتی‌های عبوری از این آبراه، عوارضی وضع شود.

در حالی که مقام‌های عمانی بر پایبندی کامل این کشور به قوانین بین‌المللی دریانوردی تأکید کرده‌اند، به گفته منابع آگاه، احتمال دارد هزینه‌هایی بابت خدماتی مانند پاکسازی مسیر تنگه یا ارائه خدمات راهبری و هدایت ناوبری به کشتی‌ها دریافت شود. این منابع به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود.

با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا عمان تصمیم نهایی برای اعمال همه این عوارض را اتخاذ کرده است یا خیر.

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