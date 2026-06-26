ادعای العربیه:
دور آتی مذاکرات فنی آمریکا و ایران ۲۸ و ۲۹ ژوئن برگزار میشود
کد خبر : 1804635
العربیه مدعی آغاز مذاکرات آتی ایران و آمریکا در سطح کارشناسان طی روزهای آتی در سوئیس خبر داد.
العربیه مدعی آغاز مذاکرات آتی ایران و آمریکا در سطح کارشناسان طی روزهای آتی در سوئیس خبر داد.
العربیه به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دور آتی مذاکرات فنی میان آمریکا و ایران بهطور فنی در سطح کارشناسان و با حضور میانجیگران در بورگناشتاگ سوئیس برگزار خواهد شد.
این منابع خبر دادند که این مذاکرات طی روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن برگزار میشود.