اعلام آمادگی چین و فرانسه برای کمک به کاراکاس

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که پکن «آماده است هر کمکی که می‌تواند» به ونزوئلا ارائه دهد.

در همین حال، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، با مردم ونزوئلا ابراز همدردی و حمایت کرد.

ماکرون در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «من عمیق‌ترین همبستگی خود را با قربانیان، خانواده‌های آن‌ها و همه کسانی که در صحنه بسیج شده‌اند، ابراز می‌کنم.»

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