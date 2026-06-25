در پی وقوع زلزله در ونزوئلا؛
اعلام آمادگی چین و فرانسه برای کمک به کاراکاس
فرانسه و چین برای ارائه کمکهای به ونزوئلا در پی زلزله در این کشور اعلام آمادگی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که پکن «آماده است هر کمکی که میتواند» به ونزوئلا ارائه دهد.
در همین حال، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، با مردم ونزوئلا ابراز همدردی و حمایت کرد.
ماکرون در پستی در شبکههای اجتماعی گفت: «من عمیقترین همبستگی خود را با قربانیان، خانوادههای آنها و همه کسانی که در صحنه بسیج شدهاند، ابراز میکنم.»