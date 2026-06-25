احضار سفیر رومانی در مسکو در سوی وزارت خارجه روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روسیه سفیر رومانی در مسکو را احضار کرد.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که سفیر رومانی در مسکو به وزارتخانه احضار شده است تا در جریان اقدامات انجام شده در واکنش به تعطیلی کنسولگری روسیه در کنستانتا قرار گیرد.

در تاریخ ۲۹ مه، ر مانی سرکنسول روسیه در این کشور را اخراج کرد‌.

زاخارووا تأکید کرد که مسکو تصمیم مقامات رومانی برای اخراج کنسول روسیه در کنستانتا را بدون پاسخ مناسب نخواهد گذاشت.

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