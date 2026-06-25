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اعلام آمادگی ترامپ برای ارسال کمک به ونزوئلا در پی وقوع زلزله در این کشور

اعلام آمادگی ترامپ برای ارسال کمک به ونزوئلا در پی وقوع زلزله در این کشور
کد خبر : 1804211
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رئیس جمهور آمریکا، پس از وقوع دو زلزله قدرتمند در ونزوئلا، با اشاره به تعداد زیاد تلفات، متعهد شد که کمک‌های فوری به این کشور ارائه دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، پس از وقوع دو زلزله قدرتمند در ونزوئلا، با اشاره به تعداد زیاد تلفات، متعهد شد که کمک‌های فوری به این کشور ارائه دهد.

ترامپ گفت که این زلزله‌ها «قدرت بسیار زیادی» داشتند و باعث «تعداد وحشتناکی از مرگ و میر» شدند.

وی افزود که «ایالات متحده آماده و قادر به ارائه کمک است» و او «به همه آژانس‌های دولتی ایالات متحده دستور داده است که برای اقدام سریع آماده باشند.»

وی گفت: «ما در کنار دوستان جدید و عالی خود خواهیم بود. گزارش‌های اولیه خوب نیستند.»

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