به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه درباره حمله به یک مدرسه دخترانه در شهر میناب ایران که به شهادت ده‌ها کودک انجامید، مدعی شد ممکن است هرگز مشخص نشود چه طرفی مسئول این حادثه بوده است.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «نمی‌دانم آیا این موضوع هیچ‌وقت حل خواهد شد یا نه.» وی افزود: «مشخص کردن عامل این حمله دشوار است، زیرا در آن زمان موشک‌ها از جهات مختلف در حال پرواز بودند. آنچه رخ داد بسیار هولناک بود.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه، گزارش‌ها درباره نقش واشنگتن در این حمله را رد کرد و گفت: «برخی گفته‌اند این موشک‌ها متعلق به ما بوده‌اند، اما شاید این‌طور نباشد. من هیچ نشانه‌ای ندیده‌ام که نشان دهد آمریکا مسئول این حمله بوده است و تصور می‌کنم ما نقشی در آن نداشته‌ایم.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود یک تحقیق داخلی اولیه در ارتش آمریکا به این جمع‌بندی رسیده است که نیروهای آمریکایی به احتمال زیاد در حمله به مدرسه میناب نقش داشته‌اند.

حمله به این مدرسه دخترانه که بنا بر گزارش‌ها بیش از ۱۷۵ کودک را قربانی کرده است، موجی از واکنش‌ها و انتقادهای بین‌المللی را به دنبال داشت و همچنان ابعاد و جزئیات آن در کانون توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار دارد.

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