دو سناریوی اسرائیل برای جنوب لبنان

حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح دلایل تاکید اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان پرداخت که به شرح زیر از نظر میگذرد:

تجربه نشان داده است که رژیم صهیونیستی از هیچ منطقه‌ای که آن را اشغال کرده، بدون اعمال فشار گسترده نظامی و سیاسی عقب‌نشینی نکرده است. سناریویی که از مدت‌ها پیش توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دنبال می‌شود، اشغال بخش‌های مهمی از جنوب لبنان توسط ارتش این رژیم است. بر اساس این طرح، کمربند امنیتی از جنوب لبنان آغاز شده و از قنیطره و جبل‌الشیخ عبور کرده و در نهایت تا جنوب سوریه امتداد می‌یابد.

این طرحی است که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مدت‌هاست در پی اجرای آن هستند. به همین دلیل، اکنون بیش از ۱۸۰ روستا در مناطق اطراف نهر لیتانی و نبطیه در جنوب لبنان در اشغال قرار گرفته و بخش‌های مهمی از این روستاها نیز تخریب شده است تا از بازگشت آوارگان لبنانی به شهرها و روستاهای خود جلوگیری شود.

به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها نیز حساسیت چندانی نسبت به این موضوع نشان نمی‌دهند و چراغ سبز واشنگتن به بنیامین نتانیاهو حاکی از آن است که نوعی توافق میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی برای اجرای این طرح و تداوم حضور ارتش اسرائیل در شمال نهر لیتانی شکل گرفته است.

سناریوی دیگری که مطرح است، جلوگیری از نزدیک شدن حزب‌الله به این مناطق در جنوب لبنان است. در همین چارچوب، گفته می‌شود که قصد دارند از نیروهای وابسته به احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، استفاده کرده و نوعی نیروی نیابتی همسو با اسرائیل را در جنوب لبنان مستقر کنند. این دو سناریو در حال حاضر در دستور کار و مرحله طراحی قرار دارند.

اظهارات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. او اعلام کرده بود که حتی اگر آمریکا با این موضوع موافقت نکند، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد. وی همچنین پا را فراتر گذاشته و مدعی شده است که اسرائیل حتی بدون حمایت آمریکا نیز قادر به حمله به ایران خواهد بود.

این اظهارات و تهدیدها از سوی مقامات رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود و لازم است با جدیت مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نوعی دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها مشاهده می‌شود. اگرچه معاون رئیس‌جمهور با حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان مخالف است، اما دونالد ترامپ به دلیل روابط نزدیک با لابی صهیونیسم و شخص بنیامین نتانیاهو، واکنش جدی و محسوسی نسبت به این مسئله نشان نمی‌دهد. همین موضوع موجب شده است که اسرائیل برای حفظ نیروهای خود در جنوب لبنان تلاش بیشتری انجام دهد.

بنابراین، سناریوی باقی ماندن ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان کاملاً جدی است. در این میان، برخی کشورهای عربی نیز به دلیل نگاه طایفه‌ای خود نسبت به مردم جنوب لبنان، حساسیت چندانی نسبت به این مسئله نشان نمی‌دهند.

پیامد نظامی این وضعیت آن خواهد بود که جنوب لبنان به منطقه‌ای خالی از سلاح تبدیل شده و مشابه غزه و کرانه باختری، تحت نظارت و اشراف امنیتی اسرائیل قرار گیرد. در واقع، اسرائیل همچنان سیاست موسوم به «اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات» را دنبال می‌کند. با این حال، ممکن است گام بعدی این رژیم، تجاوز به کشورهای دیگر منطقه باشد. حملات کنونی اسرائیل به سوریه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

این در حالیست که متأسفانه جامعه جهانی، اتحادیه عرب و نهادهای بین‌المللی در برابر ماجراجویی‌های بنیامین نتانیاهو سکوت اختیار کرده‌اند و این مسئله نشان می‌دهد که احتمال دارد اسرائیل همچنان به دنبال حفظ حضور خود در جنوب لبنان بوده و این منطقه را برای مدت طولانی در اشغال نگه دارد تا در نهایت حزب‌الله خلع سلاح شود.

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