دستور ترامپ برای تحقیقات درباره قیمت بنزین در آمریکا
رئیس جمهور آمریکا نسبت به روند کاهش قیمت بنزین در این کشور ابراز نارضایتی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که شرکتهای نفتی قیمت بنزین را به اندازه کافی کاهش نمیدهند.
رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: «شرکتهای بزرگ نفتی قیمت بنزین را متناسب با قیمتهای بسیار پایینتری که برای نفت میپردازند تعیین نمیکنند.
ترامپ در پستی در پلتفرم تروث نوشت: «من به وزارت دادگستری دستور دادهام که فورا بررسی این موضوع را آغاز کند. بهتر است قیمت بنزین خیلی سریعتر از آنچه من میبینم شروع به کاهش کند».