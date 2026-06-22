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شهادت دو نوجوان به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری

شهادت دو نوجوان به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
کد خبر : 1802822
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نیروهای رژیم صهیونیستی دو نوجوان را در کرانه باختری به شهادت رساندند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای رژیم صهیونیستی دو نوجوان فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رساندند.

خبرگزاری فلسطینی وفا امروز -دوشنبه- گزارش داد که  خشونت سربازان و شهرک‌نشینان صهیونیست در سراسر کرانه باختری اشغالی، از جمله دستگیری‌ها، تخریب خانه‌ها، تیراندازی و خسارت به اموال، در طول شب ادامه داشته است.

بر اساس این گزارش، اشغالگران «رضا سامی حسن عواد» ۱۵ ساله و «عیسی عرفات اسماعیل عواد» ۱۹ ساله را در بیت عم به شهادت رساندند و همچنین دو فرد دیگر زخمی شدند.

وفا همچنین گزارش داد که یک زن فلسطینی ۵۰ ساله نیز در جریان حمله اشغالگران به جنوب نابلس، زخمی شد.

 

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