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آمار ابتلا به ابولا در کنگو به ۱۰۰۳ تن رسید

آمار ابتلا به ابولا در کنگو به ۱۰۰۳ تن رسید
کد خبر : 1802798
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جمهوری دموکراتیک کنگو ‌اعلام کرد که تعداد موارد تایید شده ابولا در این کشور به ۱۰۰۳ مورد، از جمله ۲۵۴ مورد مرگ، افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، جمهوری دموکراتیک کنگو ‌اعلام کرد که تعداد موارد تایید شده ابولا در این کشور به ۱۰۰۳ مورد، از جمله ۲۵۴ مورد مرگ، افزایش یافته است.

دولت کنگو اظهار داشت که تعداد موارد تایید شده به ۹۵۶ مورد و تعداد مرگ و میر ۲۴۷ مورد رسیده است.

سازمان بهداشت جهانی در ۱۷ مه شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد و خاطرنشان کرد که این بیماری برای سایر کشورها نیز خطرساز است. این سازمان خطر شیوع منطقه‌ای ویروس را بالا ارزیابی کرد.

 

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