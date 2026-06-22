الجزیره:
مذاکرات فنی پیش رو میان ایران و آمریکا بسیار دشوار خواهد بود
عضو ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک گفت مذاکرات فنی پیش رو «واقعاً سخت» خواهد بود و میتواند بیش از ۶۰ روز مندرج در توافق موقت طول بکشد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «توماس واریک»، عضو ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، گفت مذاکرات فنی پیش رو «واقعاً سخت» خواهد بود و میتواند بیش از ۶۰ روز مندرج در توافق موقت طول بکشد.
واریک به الجزیره گفت: «شما نمیتوانید بدون توافق بر سر تحریمها و داراییهای مسدود شده، در مورد پرونده هستهای به توافق برسید. بنابراین این وضعیتی است که یک طرف آنچه را که طرف دیگر بیشترین خواسته را دارد، واگذار میکند و سپس در عوض آنچه را که طرف دیگر میخواهد، رها میکند.»
وی با اشاره به درخواست واشنگتن برای ایفای نقش در رقیقسازی ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، گفت: «بزرگترین مشکل این است که حذف یا کاهش اورانیوم غنیشده مستلزم ورود چندین هزار نفر، احتمالاً ۱۰۰۰ آمریکایی، به برخی از حساسترین سایتهای هستهای ایران است.»
وی گفت: «نمیتوانم تصور کنم که ایران از این ایده بسیار راضی باشد.»
واریک همچنین خاطرنشان کرد که لغو تحریمهای اقتصادی اعمالشده بر ایران در جایی که تحریمها توسط کنگره اعمال شدهاند، لزوماً آسان نخواهد بود.
وی گفت: «کنگره در حال حاضر از این توافق بسیار ناراضی است. و اصلاً مشخص نیست که کنگره با لغو برخی از تحریمهایی که ایران خواهان لغو آنهاست، موافقت کند.»
این تحلیلگر در ادامه گفت: «بنابراین فقط مذاکرات فنی سخت نخواهد بود. آنها واقعاً سخت هستند و برخی از این مذاکرات شامل بحثهایی خواهند بود که به وضوح باید فراتر از ۶۰ روز آینده ادامه یابد.»