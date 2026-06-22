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تیراندازی مرگبار در یک مدرسه در فیلیپین

تیراندازی مرگبار در یک مدرسه در فیلیپین
کد خبر : 1802760
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تیراندازی مرگبار در فیلیپین ۸ کشته و زخمی برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، تیراندازی مرگبار در فلیپین ۳ کشته و ۵ زخمی بر جای گذاشت.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این حادثه تیراندازی که امروز -دوشنبه- در مدرسه‌ای در فیلیپین رخ داد، دست‌کم سه تن جان باختند و پنج نفر دیگر  زخمی شدند.

روزنامه اینکوایرر گزارش داد که این حادثه در دبیرستان ملی سن خوزه در شهر تاکلوبان رخ داده است و یکی از دو مظنون اکنون در بازداشت پلیس است.

پلیس اعلام کرد که یکی از مظنونان اندکی پس از حادثه دستگیر شد، در حالی که مظنون دیگر همچنان متواری است.

مقامات هنوز هویت قربانیان را منتشر نکرده‌اند. بازرسان هنوز در حال بررسی علل این حادثه، از جمله انگیزه حمله، هستند.

رابطه بین قربانیان و مظنونان نیز هنوز مشخص نشده است و پلیس جست‌وجویی را برای یافتن و دستگیری مظنون دوم آغاز کرده است.

 

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