خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عبور ۲ کشتی کره جنوبی از تنگه هرمز

عبور ۲ کشتی کره جنوبی از تنگه هرمز
کد خبر : 1802756
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که دو کشتی کره جنوبی پس از توافق آمریکا و ایران با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که دو کشتی کره جنوبی پس از توافق آمریکا و ایران با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که این اولین باری است که کشتی‌های کره جنوبی از زمان توافق با موفقیت از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

سئول اعلام کرد که این دو کشتی که توسط شرکت‌های کشتیرانی کره جنوبی اداره می‌شوند، در تنگه هرمز منتظر بوده‌اند و به طور عادی در حال حرکت بوده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی