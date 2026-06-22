عبور ۲ کشتی کره جنوبی از تنگه هرمز
وزارت اقیانوسها و شیلات کره جنوبی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که دو کشتی کره جنوبی پس از توافق آمریکا و ایران با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت اقیانوسها و شیلات کره جنوبی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که دو کشتی کره جنوبی پس از توافق آمریکا و ایران با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند.
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که این اولین باری است که کشتیهای کره جنوبی از زمان توافق با موفقیت از تنگه هرمز عبور میکنند.
سئول اعلام کرد که این دو کشتی که توسط شرکتهای کشتیرانی کره جنوبی اداره میشوند، در تنگه هرمز منتظر بودهاند و به طور عادی در حال حرکت بودهاند.