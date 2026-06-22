انتشار تصویری جنجالی از مذاکرات سوئیس توسط وزیر خارجه قطر
وزیر امور خارجه قطر با انتشار تصویری از گفتوگوهای لوسرن سوئیس، از ادامه تلاشهای مشترک برای پیشبرد روند مذاکرات میان طرفهای مرتبط خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، تصویری از مذاکرات جاری در سوئیس منتشر کرد که در آن شماری از چهرههای ارشد سیاسی از جمله جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، حضور دارند.
وی در توضیح این تصویر نوشت: «از لوسرن، تلاشها و کار مشترک همچنان ادامه دارد»؛ عبارتی که به تداوم رایزنیها و نقش میانجیگران در روند گفتوگوها اشاره دارد.
این تصویر در حالی منتشر شده که مذاکرات مرتبط با پروندههای منطقهای در سوئیس با محوریت نقش میانجیگری برخی کشورها در حال پیگیری است.