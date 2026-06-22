اسرائیل از دلایل ادامه حضور در «قلعه الشقیف» در جنوب لبنان پرده برداشت

به گزارش ایلنا، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از مقام‌های این رژیم اعلام کرد که حضور نظامی اسرائیل در منطقه قلعه الشقیف در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت و این موقعیت را بخشی از طرح امنیتی در مرزهای شمالی خود تلقی می‌کنند.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، با اشاره به اهمیت این منطقه مدعی شد قلعه الشقیف «جزئی جدایی‌ناپذیر از منطقه امنیتی در لبنان است و برای دفاع از شهرک‌های الجلیل و نیروهای ارتش اسرائیل حیاتی است».

طبق این گزارش، در ساختار تصمیم‌گیری اسرائیل، بحث‌هایی درباره احتمال اجرای «عقب‌نشینی‌های محدود» از برخی نقاط استقرار نظامی در عمق حدود ۱۰ کیلومتری خاک جنوب لبنان در جریان است؛ از جمله مناطقی در اطراف الشقیف.

بر اساس این گزارش‌ها، اختلاف‌نظرهایی در داخل محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل وجود دارد؛ گروهی بر حفظ این نقاط به‌عنوان مواضع راهبردی و نمادین تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر عقب‌نشینی محدود را اقدامی قابل بررسی برای کاهش فشارهای سیاسی و میدانی می‌دانند.

در ادامه این تحولات، تلویزیون «کان» گزارش داد که ارتش اسرائیل برخی عملیات‌های خود را در ارتفاعات «علی‌ الطاهر» متوقف یا محدود کرده است؛ منطقه‌ای که به ادعای این رسانه، حزب‌الله در آن تأسیسات زیرزمینی مرتبط با سامانه‌های موشکی ایجاد کرده است.

با این حال، ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهایش همچنان در این ارتفاعات حضور دارند اما ورود به بخش‌های زیرزمینی این تأسیسات هنوز انجام نشده است.

در همین زمینه، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، با تأکید بر ادامه عملیات نظامی در شمال، اعلام کرد این رژیم اجازه شکل‌گیری «واقعیت امنیتی جدید» در مرزهای خود را نخواهد داد.

او در سخنانی خطاب به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، هدف اصلی این عملیات‌ها را حفاظت از شهرک‌های شمالی و شهروندان اسرائیلی عنوان کرد و گفت اقدامات نظامی در مناطق مختلف جنوب لبنان در همین چارچوب ادامه دارد.

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