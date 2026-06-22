به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، مقام‌های هوانوردی روسیه بامداد دوشنبه به‌دنبال حملات پهپادی گسترده، فعالیت چهار فرودگاه اصلی مسکو را به‌طور موقت متوقف کردند.

سرگئی سوبیانین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی روسیه موفق به رهگیری و انهدام ۵۹ پهپاد شده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات پهپادی اوکراین به مناطق جنوبی روسیه و شبه‌جزیره کریمه ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، در پی این حملات فروش سوخت در برخی جایگاه‌های کریمه متوقف شده و دست‌کم پنج نفر جان خود را از دست داده‌اند.

از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شبانه خود تأسیسات لجستیکی، مراکز نفتی و سامانه‌های پدافندی روسیه را هدف قرار داده‌اند. به گفته وی، تأسیسات مرتبط با انتقال نفت در دو سوی پل کریمه و یک مخزن نفتی در شهر کرچ از جمله اهداف این عملیات بوده‌اند.

همچنین سرگئی آکسیونوف، یکی از چهره‌های اصلی اداره شبه‌جزیره کریمه از کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر در حمله پهپادی به منطقه کرچ خبر داد.

افزایش حملات پهپادی متقابل در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده گسترش دامنه جنگ به عمق خاک دو کشور و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و پشتیبانی نظامی است.

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