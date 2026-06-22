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انفجار در مجتمع صنعتی رأس لفان قطر؛ ۵۴ زخمی و ۱۸ مفقود

انفجار در مجتمع صنعتی رأس لفان قطر؛ ۵۴ زخمی و ۱۸ مفقود
کد خبر : 1802692
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وزارت کشور قطر اعلام کرد در پی وقوع انفجار در یکی از کارخانه‌های منطقه صنعتی رأس لفان در شمال این کشور، ۵۴ نفر زخمی شده‌اند و عملیات جست‌وجو برای یافتن ۱۸ فرد مفقود همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت کشور قطر بامداد امروز- دوشنبه- از زخمی شدن ۵۴ نفر در پی وقوع انفجار در یکی از کارخانه‌های منطقه صنعتی رأس لفان خبر داد و اعلام کرد نیروهای امدادی و نجات همچنان در حال جست‌وجو برای یافتن ۱۸ فرد مفقود هستند.

بر اساس اعلام مقام‌های قطری، این حادثه بر اثر یک نقص فنی در یکی از واحدهای صنعتی رخ داده است. پس از وقوع انفجار، نیروهای دفاع مدنی و تیم‌های امداد و نجات به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی منطقه را آغاز کردند.

وزارت کشور قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد گروه بین‌المللی جست‌وجو و نجات وابسته به نیروهای امنیت داخلی با همکاری نیروهای دفاع مدنی، عملیات گسترده‌ای را برای یافتن افراد مفقودشده در محل حادثه آغاز کرده است.

مقام‌های قطری همچنین تأکید کردند که با وجود وقوع انفجار، هیچ‌گونه نشت مواد خطرناک یا آلودگی‌ای که سلامت افراد حاضر در منطقه را تهدید کند، گزارش نشده و شرایط تحت کنترل نیروهای امدادی قرار دارد.

حادثه در منطقه صنعتی رأس لفان، در حدود ۸۰ کیلومتری شمال دوحه، رخ داده است؛ منطقه‌ای که به‌عنوان مهم‌ترین قطب فرآورش گاز طبیعی قطر شناخته می‌شود و بخش عمده گاز استخراج‌شده از میدان گازی «شمال» در آن فرآوری می‌شود.

در حالی که عملیات جست‌وجو و امدادرسانی ادامه دارد، مقام‌های قطری اعلام کرده‌اند بررسی علت دقیق حادثه و ارزیابی میزان خسارت‌های واردشده همچنان در دست انجام است.

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