ترامپ: هیچ عوارضی در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد؛ مگر به نفع آمریکا!

به گزارش ایلنا،دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه با اشاره به تحولات اخیر پیرامون تنگه هرمز، اعلام کرد که در طول دوره ۶۰ روزه آتش‌بس، هیچ هزینه یا عوارضی برای عبور کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی دریافت نخواهد شد.

ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، نوشت: «در طول ۶۰ روز آتش‌بس هیچ عوارضی در تنگه هرمز وجود نخواهد داشت و پس از پایان این دوره نیز هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد شد؛ مگر آنکه توافق نهایی تکمیل نشود و آمریکا تصمیم بگیرد چنین عوارضی را به نفع خود اعمال کند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در سخنانی در پایگاه هوایی اندروز مدعی شد که حجم تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به سطحی بی‌سابقه رسیده و فشارهای دریایی اعمال‌شده علیه ایران، تهران را بیش از گذشته به سمت میز مذاکره سوق داده است.

در همین راستا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و ادعاهای مربوط به بسته شدن کامل این گذرگاه را رد کرد.

سنتکام مدعی شد تنها در روز شنبه ۵۵ کشتی تجاری حامل بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و راهی بازارهای جهانی شده‌اند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر اعلام کرده بود در واکنش به آنچه نقض تعهدات از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تداوم حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خوانده می‌شود، محدودیت‌هایی را در تنگه هرمز اعمال کرده است.

اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح شد که سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران، از تدوین سازوکار جدید برای مدیریت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز پس از پایان دوره ۶۰ روزه خبر داده بود.

خطیب‌زاده در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تأکید کرده بود که ایران طی ۶۰ روز نخست هیچ هزینه‌ای از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد، اما پس از آن پروتکل جدیدی برای تردد دریایی در این گذرگاه راهبردی تدوین و اجرا خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها، رفع محدودیت‌های دریایی علیه بنادر ایران و بازگشت جریان عادی صادرات نفت از جمله بندهای مورد توافق در تفاهم‌نامه اخیر میان تهران و واشنگتن بوده است؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌ها و مناقشات سیاسی دو طرف تبدیل شده است.

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